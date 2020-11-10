Опубликованы результаты экспертизы погибшей дочери актера Владимира Конкина

Опубликовали результаты экспертизы Софии Конкиной, погибшей дочери актера Владимира Конкина. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

У Конкиной выявили ряд заболеваний, в том числе проблемы с сердцем, что, по мнению экспертов, могло стать причиной потери сознания в бассейне фитнес-центра. Также исследования подтвердили наличие алкоголя в крови дочери актера.

Следов, указывающих на криминальный характер смерти Софии Конкиной, не обнаружили. В организме девушки отсутствовали яд или наркотики, а на теле не было найдено телесных повреждений.

Согласно медицинским документам, Конкина страдала гипертрофией миокарда, кардиомиопатией и другими патологиями сердечно-сосудистой системы. Эксперты предположили, что это могло стать причиной ее смерти.

София Конкина умерла 24 сентября. Дочь актера доставили в больницу из бассейна фитнес-центра с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Она скончалась, несмотря на оказание медицинской помощи. В отношении фитнес-центра, который посещала Конкина, заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).