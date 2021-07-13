Американский рэпер получил 64 пули и умер

Американский рэпер KTS Dre получил как минимум 64 пули и умер. Об этом сообщает издание The Sun.

31-летнего музыканта, чье настоящее имя — Лондре Сильвестр, застрелили в Чикаго. Его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти артиста. Незадолго до этого он вышел из тюрьмы округа Кук.

Как рассказали в больнице, нападавшие сели в свои автомобили и сразу же уехали. Там предположили, что нападение на KTS Dre было спланированным, в то время как две женщины в возрасте 35 и 60 лет оказались случайными жертвами. Они получили ранения, но выжили.

За свою жизнь Лондре Сильвестр попадал в тюрьму четыре раза. Три раза были связаны с незаконным хранением оружия.

В апреле американский хип-хоп-исполнитель Kodak Black стал жертвой нападения наемного убийцы, атаковавшего машину рэпера с огнестрельным оружием. Инцидент произошел рядом с фастфуд-рестораном в городе Таллахасси, штат Флорида. Злоумышленник некоторое время следовал на машине за автомобилем рэпера, после чего напал на него с огнестрельным оружием. При этом в автомобиле артиста не оказалось, за рулем находился только его телохранитель, получивший ранение в ногу.