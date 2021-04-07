Наемный убийца попытался застрелить рэпера Kodak Black

Американский хип-хоп-исполнитель Kodak Black стал жертвой нападения наемного убийцы, атаковавшего машину рэпера с огнестрельным оружием. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицейское расследование.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов изучают угрозы, которые артист получал в интернете, в попытке идентифицировать заказчика убийства.

Наемный убийца, личность которого остается неизвестной, устроил ночную засаду на Kodak Black рядом с фастфуд-рестораном в городе Таллахасси, штат Флорида. Злоумышленник некоторое время следовал на машине за автомобилем рэпера, после чего атаковал его из огнестрельного оружия. При этом в автомобиле артиста не оказалось, за рулем находился только его телохранитель. Он получил ранение в ногу. Здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Инцидент произошел в ночь на 6 апреля.

23-летний Kodak Black — рэпер из Помпано-Бич, штат Флорида. В его дискографии три студийных альбома, последняя пластинка, Bill Israel, вышла в 2020 году. Артист наиболее известен по трекам Tunnel Vision и Transportin'. В 2019-м его приговорили к 46 месяцам лишения свободы за предоставление ложной информации ради покупки оружия, однако в январе 2021 года президент США Дональд Трамп помиловал артиста.