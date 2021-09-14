Установлена личность стрелявшего в лидера группы «25/17» мужчины

В полиции установили личность мужчины, который трижды выстрелил в лидера группы «25/17» Андрея Бледного (настоящее имя — Андрей Позднухов) из травматического пистолета в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По доступным данным, нападавшим оказался 18-летний студент Сергей Короленков. Его опрашивают сотрудники правоохранительных органов. После инцидента в ночь на понедельник, 13 сентября, было возбуждено уголовное дело в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Причина конфликта между стрелком и Позднуховым, а также мотивы поступка стрелявшего в данный момент неизвестны.

Также сообщается, что в Позднухова выстрелили недалеко от клуба «16 тонн». До этого отмечалось, что в музыканта стреляли на Тверской улице. 44-летний артист не стал писать заявление в полицию, однако обратился в травмпункт, где ему зашили рану на подбородке.

Группа «Иезекииль 25:17» была основана в 2002 году омскими музыкантами Андреем Позднуховым и Антоном Завьяловым, с 2009 года они стали называться «25/17». Коллектив играет в различных стилях — от рэпа и хип-хопа до альтернативного рока и фолка.