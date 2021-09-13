Основатель группы «25/17» перестал выходить на связь после стрельбы в Москве

Основатель группы «25/17» Андрей Бледный (настоящее имя — Андрей Позднухов) пропал после стрельбы в центре Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам семьи музыканта, Позднухов не ночевал дома, а также перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки. Отмечается, что родственники музыканта намерены обратиться в правоохранительные органы, если с ним не удастся связаться к концу дня.

UPD: в беседе с Telegram-каналом Mash, друг фронтмена группы «25/17» Игорь Молотов опроверг информацию о его исчезновении, отметив, что музыкант находится в безопасности.

Об инциденте на данный момент известно, что в ночь на понедельник, 13 сентября, на площади Тверской Заставы Позднухову дважды выстрелили в лицо из травматического пистолета. Свидетельница происшествия позвонила в полицию, однако музыкант отказался от дачи показаний и медицинской помощи, сославшись на то, что «хочет домой». Дома 44-летний мужчина не появился, близкие не знают, где он может находиться.

Группа «Иезекииль 25:17» была создана в 2002 году омскими музыкантами Андреем Позднуховым и Антоном Завьяловым, с 2009 года они стали называться «25/17». Коллектив исполнял музыку в различных стилях — от рэпа и хип-хопа до альтернативного рока и фолка.

