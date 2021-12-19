Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Звезда «Брата-2» оценила создание комикса по фильму

Певица Салтыкова назвала ерундой комикс издательства Bubble по мотивам фильма «Брат»
Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова. Фото: @irinasaltykova_official

Российская певица Ирина Салтыкова, исполнившая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», прокомментировала идею издательства Bubble выпустить комикс по мотивам фильма «Брат». Она не поддержала эту инициативу, пишет «Газета.Ru»

Звезда «Брата-2» оценила идею создания комикса по фильму и назвала ее ерундой. По ее мнению, кинокартина является классикой, поэтому не стоит создавать по ней дальнейшие произведения.

«У меня нет комментария на такую ерунду. Фильм "Брат-2"— это уже классика, поэтому, что еще можно делать?» — возмутилась Салтыкова.

Ранее российский издательский дом Bubble анонсировал выход комикса по фильму «Брат». Он запланирован на 2022 год к 25-летию картины. «Мы не могли остаться в стороне», — подчеркнул редактор издательства Роман Котков. Комикс не станет копией фильма, а расскажет истории про главного героя — Данилу Багрова, который отправляется в Петербург на поиски своего брата.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине сочли «грандиозным» обсуждаемое Западом отключение России от SWIFT
Греция ввела новые ограничения для туристов
«Вялый» дворник со смартфоном вызвал споры у россиян
Звезда «Брата-2» оценила создание комикса по фильму
В российском городе водитель выбросил пенсионерку из автобуса
Друзья выиграли в лотерею 400 миллионов рублей и попали в тюрьму
Российский академик рассказал об ослаблении уханьского штамма COVID-19
Названа снижающая качество сна привычка
Камала Харрис разозлилась после вопроса о «настоящем президенте» США
Названы причины долгого сна зимой
Российского бизнесмена экстрадировали из Швейцарии в США
Украина попросила Запад внести ясность в заявления о санкциях против России
В МИД России раскрыли подробности о возможных контругрозах для НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter