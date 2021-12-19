Звезда «Брата-2» оценила создание комикса по фильму

Российская певица Ирина Салтыкова, исполнившая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», прокомментировала идею издательства Bubble выпустить комикс по мотивам фильма «Брат». Она не поддержала эту инициативу, пишет «Газета.Ru»

Звезда «Брата-2» оценила идею создания комикса по фильму и назвала ее ерундой. По ее мнению, кинокартина является классикой, поэтому не стоит создавать по ней дальнейшие произведения.

«У меня нет комментария на такую ерунду. Фильм "Брат-2"— это уже классика, поэтому, что еще можно делать?» — возмутилась Салтыкова.

Ранее российский издательский дом Bubble анонсировал выход комикса по фильму «Брат». Он запланирован на 2022 год к 25-летию картины. «Мы не могли остаться в стороне», — подчеркнул редактор издательства Роман Котков. Комикс не станет копией фильма, а расскажет истории про главного героя — Данилу Багрова, который отправляется в Петербург на поиски своего брата.