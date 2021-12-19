Названы сроки исследования нового препарата против COVID-19

Глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал сроки исследования нового препарата против COVID-19 на основе «коктейля из антител». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, испытания начнутся 5-10 января 2022 года и продлятся около двух-трех месяцев. «Первый препарат — это коктейль моноклональных антител, которые с высочайшей эффективностью и специфичностью должен нейтрализовать вирус», — рассказал он.

Ранее в воскресенье,19 декабря, Гинцбург заявил о возможности вакцинироваться «Спутником V» бесконечное количество раз каждые полгода. Он также отметил, что на сегодняшний день препарат не нуждается в обновлении вакцинного штамма, и уточнил, что технологии, которые используют ученые, позволяют очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин.