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В центре Гамалеи заявили о возможности бесконечно вакцинироваться «Спутником V»

Александр Гинцбург: «Спутником V» можно вакцинироваться бесконечное количество раз

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» можно проводить каждые полгода бесконечное количество раз. Такое заявление в воскресенье, 19 декабря, сделал глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

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Он также отметил, что на сегодняшний день «Спутник V» не нуждается в обновлении вакцинного штамма и уточнил, что технологии, которые используют ученые, позволяют при необходимости очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель.

Ранее Гинцбург сообщал, что вакцинация «Спутником V» и повторная вакцинация через шесть месяцев однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» дают полную защиту от омикрон-штамма COVID-19. Глава центра Гамалеи также выразил уверенность в том, что эффективность этих препаратов против нового штамма может быть сопоставима с эффективностью против дельты.

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Евгения Куликова
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