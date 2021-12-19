В центре Гамалеи заявили о возможности бесконечно вакцинироваться «Спутником V»

Вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» можно проводить каждые полгода бесконечное количество раз. Такое заявление в воскресенье, 19 декабря, сделал глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что на сегодняшний день «Спутник V» не нуждается в обновлении вакцинного штамма и уточнил, что технологии, которые используют ученые, позволяют при необходимости очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель.

Ранее Гинцбург сообщал, что вакцинация «Спутником V» и повторная вакцинация через шесть месяцев однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» дают полную защиту от омикрон-штамма COVID-19. Глава центра Гамалеи также выразил уверенность в том, что эффективность этих препаратов против нового штамма может быть сопоставима с эффективностью против дельты.