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Невеста отказала подруге в приглашении на свадьбу из-за траурного внешнего вида

Подружка невесты выразила желание прийти на праздник в черном из-за смерти родственника

Фото: Pixabay

Желание гостьи прийти на свадьбу подруги в черном платье лишило ее приглашения на церемонию бракосочетания из-за траурного внешнего вида. Соответствующая история появилась на платформе Reddit.

Анонимная пользовательница разместила пост, в котором описала неприятную ситуацию, связанную с подготовкой к ее свадьбе. По словам девушки, она заранее выбрала для подружек невесты платья синего цвета, однако одна из них выразила желание прийти на праздник в черном наряде, поскольку накануне свадьбы умер ее родственник.

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Авторша поста рассказала, что гостья отказалась надевать синее платье и попросила взять для нее точно такое же в черном цвете. Получив отказ, она решила передать роль подружки невесты другой кандидатке, но все равно настояла на посещении мероприятия в черном. Виновница торжества, в свою очередь, решила отозвать свое приглашение, поскольку не желала видеть, как ее подруга скорбит во время праздника.

Пользователи сети раскритиковали поступок невесты в комментариях под публикацией. «Перестань себе лгать. У тебя совсем не хорошие намерения. Ты просто поверхностная. Это эгоистично и грубо», «Вау, она в трауре, и ты хочешь поступить с ней таким образом? Клянусь, люди теряют свой чертов разум, когда дело доходит до свадеб», «Я отчасти могу понять, почему невеста так поступила, но это чертовски обидно», — писали они.

Ранее в декабре мать невесты пришла на свадьбу в белом платье и была обругана в сети. Анонимный юзер разместил на платформе фото, на котором жених и невеста позируют с ближайшими родственниками. Виновница торжества запечатлена в белом подвенечном платье свободного кроя с полупрозрачными рукавами. В то же время ее мать пришла на праздник в наряде такого же цвета с рюшами в зоне декольте.

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Таисия Косинцева
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