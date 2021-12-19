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Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

25-летняя актриса Шарлотта Арнольд обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Об этом она заявила в своем Twitter.

25 летняя артистка утверждает, что 72-летний французский актер с российским гражданством напал на нее в августе 2018 года. С тех пор она скрывала этот факт, но больше не может молчать

Депардье отвергает выдвинутое обвинение. Его адвокаты пообещали бороться за честное имя актера.

23 февраля стало известно, что Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. 22-летняя актриса обвинила артиста еще летом 2018 года. Уголовное дело закрывали, однако предполагаемая жертва подала новую жалобу. Имя актрисы не раскрывается, но близкий к расследованию источник утверждает, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо: он помогал ей начать карьеру в кино.

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Марина Совина
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