В детсаду Казахстана разыграли сценку расстрела студента советскими солдатами

В одном из детских садов Казахстана дети разыграли сцену расстрела студента советскими солдатами. Запись мероприятия распространилась в соцсетях республики, ролик и подробности произошедшего опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как двое воспитанников толкают «раненого студента» игрушечными автоматами, после чего приводят его к начальнику и ставят на колени. Ребенок, который играет главного военного, кричит и бьет кулаком по столу. Потом приговоренный произносит речь, после чего его «расстреливают».

Уточняется, что театральная постановка была подготовлена к 30-летию независимости Казахстана и иллюстрировала казнь участников событий декабря 1986 года в Алматы. Тогда местная молодежь вышла на улицы с требованием, чтобы регион возглавил уроженец Казахстана. Эти события вошли в историю как один из первых массовых митингов в СССР. Протест был подавлен.

18 декабря сообщалось, что в Кокшетау полиция пришла к студенту одного из местных колледжей после того, как он решил пошутить в TikTok на тему стрельбы в школах.