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Названа улучшающая состояние при диабете специя

Daily Express: корица снижает уровень глюкозы в крови при диабете второго типа

Фото: Shutterstock

Специалисты назвали специю, которая способна снизить уровень глюкозы в крови при диабете второго типа. Об этом сообщает Daily Express.

Таким образом, добавление корицы в напиток регулирует показатели сахара и холестерина, имитирует инсулин в организме, а также помогает при транспортировке глюкозы в клетки, благодаря чему состояние больного улучшается.

Эксперты порекомендовали добавлять специю в горячий чай. Отмечается, что корицу можно также купить в виде сиропа, экстракта или капсул.

Ранее в ноябре эндокринолог Елена Сюрашкина назвала внешние признаки начавшегося диабета. По ее словам, их можно определить по внешним изменениям в ладонях. При опасном уровне сахара в крови, кожа рук становится толще, а сгибательная функция кистей нарушается.

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Мария Гейн
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