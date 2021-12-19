Названа улучшающая состояние при диабете специя

Специалисты назвали специю, которая способна снизить уровень глюкозы в крови при диабете второго типа. Об этом сообщает Daily Express.

Таким образом, добавление корицы в напиток регулирует показатели сахара и холестерина, имитирует инсулин в организме, а также помогает при транспортировке глюкозы в клетки, благодаря чему состояние больного улучшается.

Эксперты порекомендовали добавлять специю в горячий чай. Отмечается, что корицу можно также купить в виде сиропа, экстракта или капсул.

Ранее в ноябре эндокринолог Елена Сюрашкина назвала внешние признаки начавшегося диабета. По ее словам, их можно определить по внешним изменениям в ладонях. При опасном уровне сахара в крови, кожа рук становится толще, а сгибательная функция кистей нарушается.