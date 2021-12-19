В Петербурге машина полиции врезалась в BMW и влетела в витрину бутика
В Петербурге произошло ДТП с участием машины полиции и BMW, данных о пострадавших нет
В Санкт-Петербурге полицейский автомобиль попал в ДТП. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По его информации, авария произошла на углу Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны. По предварительным данным, машина сотрудников правоохранительных органов врезалась в BMW и в результате столкновения влетела в витрину бутика.
На месте случившегося находятся пять бригад скорой помощи, машина реанимации и пожарные. Информации о пострадавших на данный момент нет.
29 октября в Липецке произошло массовое ДТП с семью автомобилями, повреждена была в том числе машина ДПС. После аварии одного из дорожных полицейских госпитализировали с травмами.