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В Петербурге машина полиции врезалась в BMW и влетела в витрину бутика

В Петербурге произошло ДТП с участием машины полиции и BMW, данных о пострадавших нет

В Санкт-Петербурге полицейский автомобиль попал в ДТП. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его информации, авария произошла на углу Бармалеева и Большого проспекта Петроградской стороны. По предварительным данным, машина сотрудников правоохранительных органов врезалась в BMW и в результате столкновения влетела в витрину бутика.

На месте случившегося находятся пять бригад скорой помощи, машина реанимации и пожарные. Информации о пострадавших на данный момент нет.

29 октября в Липецке произошло массовое ДТП с семью автомобилями, повреждена была в том числе машина ДПС. После аварии одного из дорожных полицейских госпитализировали с травмами.

Варвара Кошечкина
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