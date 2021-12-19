В российской школе проведут проверку после инцидента с пощечиной ученику

Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что в школе, где преподаватель во время урока дала пощечину ребенку, проведут проверку. Об этом в воскресенье, 19 декабря, пишет «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Детский омбудсмен заверил, что проверку происшествия в учебном заведении начнут уже в понедельник, 20 декабря. Он предположил, что конфликт назревал давно, но истинные причины случившегося будут установлены позже. Педагог не имела права так поступать, подчеркнул Мороков.

«В этом плане, я думаю, что соответствующее решение будет принято. Ситуация носит социально-педагогический характер, именно с этих позиций ее надо разбирать. Не с точки зрения кто кого ударил. Причины и условия, почему произошло», — отметил он.

Ранее 19 декабря в сети появилось видео, на котором заснят инцидент в школе №2 в Березовском (Свердловская область). На кадрах видно, как учительница дала ребенку пощечину во время урока.