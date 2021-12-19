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В украинском городе упала главная новогодняя елка

В Мариуполе новогодняя елка на Театральной площади упала из-за сильного ветра

Главная новогодняя елка города упала из-за сильного ветра в украинском Мариуполе. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «Политика Страны».

На кадрах видно, как украшенное дерево, стоящее на Театральной площади, наклонилось в сторону, а затем его верхушка рухнула на землю, продолжая гореть огнями. По данным спасателей, скорость ветра в городе 19 декабря превышала 15 метров в секунду.

Находившиеся в это время рядом люди успели отбежать в сторону. В результате инцидента никто не пострадал.

В декабре 2020 года во время церемонии открытия главной елки страны на Софийской площади в Киеве произошел пожар. Во время торжественного мероприятия были зажжены пиротехнические огни, после чего пламя перекинулось на гирлянду. Обслуживающий персонал ликвидировал возгорание с помощью порошкового огнетушителя.

Марина Совина
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