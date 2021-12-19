Из шахты в Кузбассе эвакуировали всех горняков после сигнала о ЧП

Эвакуация горняков из шахты имени Рубана в Кузбассе после сигнала о чрезвычайном происшествии завершена. Об этом РИА Новости сообщили в компании «СУЭК-Кузбасс».

Официальный представитель организации уточнил, что все шахтеры выведены на поверхность, пострадавших среди них нет.

О ЧП в шахте в Кемеровской области в воскресенье, 19 декабря, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. Позднее в компании объяснили, что возгорания там не было и произошло нагревание угольного пласта. На смене в тот момент находились 139 горняков.