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Из шахты в Кузбассе эвакуировали всех горняков после сигнала о ЧП

«СУЭК-Кузбасс»: эвакуация горняков из шахты имени Рубана завершена, пострадавших нет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Эвакуация горняков из шахты имени Рубана в Кузбассе после сигнала о чрезвычайном происшествии завершена. Об этом РИА Новости сообщили в компании «СУЭК-Кузбасс».

Официальный представитель организации уточнил, что все шахтеры выведены на поверхность, пострадавших среди них нет.

О ЧП в шахте в Кемеровской области в воскресенье, 19 декабря, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. Позднее в компании объяснили, что возгорания там не было и произошло нагревание угольного пласта. На смене в тот момент находились 139 горняков.

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Варвара Кошечкина
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