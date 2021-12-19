Аварию на шахте со 139 горняками в Кузбассе объяснили

Возгорание в шахте имени Рубана в Кузбассе не обнаружено. С таким опровержением выступает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства подчеркнул, что, по предварительным данным, возгорания там нет. «Сработали датчики температуры и угарного газа», — объяснил он аварию. Шахтеров все равно решили поднять на поверхность, сведений о пострадавших нет. На смене в тот момент находились 139 горняков.

Ранее в воскресенье, 19 декабря, о возгорании в шахте сообщил источник агентства РИА Новости в экстренных службах.

Шахта добывает уголь и входит в АО «СУЭК-Кузбасс». Там сказали, что произошло нагревание угольного пласта.

В конце ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, пострадали 106 человек. Возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие.