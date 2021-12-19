Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Аварию на шахте со 139 горняками в Кузбассе объяснили

ТАСС: в шахте имени Рубана возгорания нет, сработали датчики температуры и газа

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Возгорание в шахте имени Рубана в Кузбассе не обнаружено. С таким опровержением выступает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства подчеркнул, что, по предварительным данным, возгорания там нет. «Сработали датчики температуры и угарного газа», — объяснил он аварию. Шахтеров все равно решили поднять на поверхность, сведений о пострадавших нет. На смене в тот момент находились 139 горняков.

Ранее в воскресенье, 19 декабря, о возгорании в шахте сообщил источник агентства РИА Новости в экстренных службах.

Шахта добывает уголь и входит в АО «СУЭК-Кузбасс». Там сказали, что произошло нагревание угольного пласта.

В конце ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, пострадали 106 человек. Возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В МИД России ответили на критику предложений по гарантиям безопасности
Россиянин отдохнул в Египте и раскрыл неочевидный плюс старых отелей
В российском городе загорелся автобус с 40 пассажирами
В Петербурге машина полиции врезалась в BMW и влетела в витрину бутика
Бомж облил продавца шаурмы кислотой в Москве
В России заявили о полном контроле НАТО над ЕС в сфере военной безопасности
Известная поэтесса высказалась о конфликте с Аллой Пугачевой
Винер-Усманова захотела пересмотреть правила в художественной гимнастике
Москвичам назвали самый холодный день предстоящей недели
Женщину арестовали за сломанную во время секса в туалете паба раковину
В детсаду Казахстана разыграли сценку расстрела студента советскими солдатами
Популярного 28-летнего рэпера зарезали перед выступлением на фестивале
Сборная России по хоккею осталась без Кубка Первого канала
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter