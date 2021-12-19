На шахте в Кузбассе произошел пожар

На шахте имени Рубана в Кузбассе произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что в шахте находятся 128 рабочих. В настоящее время их выводят на поверхность.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В результате погиб 51 человек, пострадали 106 человек. По данному факту были возбуждены два уголовных дела и арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора, которые проверяли предприятие. Фигуранты уголовных дел о халатности и нарушении промышленной безопасности отказались признать вину.