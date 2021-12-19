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Стал известен победитель «Детского Евровидения»

Певица Малена из Армении выиграла «Детское Евровидение», получив 224 балла

Кадр: Junior Eurovision Song Contest / YouTube

Международный песенный конкурс «Детское Евровидение», финал которого состоялся в Париже, выиграла исполнительница из Армении Малена. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает ТАСС.

В частности, стало известно, что победительница получила 224 балла за исполнение песни Qami, qami («Ветер, ветер»). Отмечается, что это вторая победа Армении на конкурсе с 2010 года.

Россию во французской столице представляла 11-летняя Таня Меженцева с песней Mon ami («Мой друг») под седьмым номером. По результатам голосования она оказалась на седьмом месте, набрав 124 балла.

Меженцева одержала победу в финале отборочного тура, который прошел 26 октября в Москве. Она уже представляла Россию на «Детском Евровидении» — в 2019 году в Польше. Ранее сообщалось, что у Меженцевой воспалились связки из-за простуды, врачи запретили ей напрягать голос. Конкурсантка простыла в самолете, в результате у нее возникли проблемы с голосом.

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Варвара Кошечкина
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