Бывшему советнику министра экономического развития вынесли приговор за взятки

Бывшего советника министра экономического развития России Павла Пущина, экс-советника главы администрации Рязани на общественных началах Александра Зайкина и бывшего заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича признали виновными в организации получения взятки и пособничестве в получении взятки. Об этом сообщается на сайте следственного комитета России.

Установлено, что преступная схема была разработана Зайкиным. Согласно его плану, лицо, исполняющее административно-хозяйственные функции в муниципальном предприятии «Детское питание», должно было периодически требовать от поставщиков взятки за заключение договоров поставок продукции и их исполнение со стороны муниципального предприятия.

Приговором суда Пущину назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Зайкин и Пашкевич получили по восемь лет тюрьмы. Помимо этого, каждому из них запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на сроки до 10 лет.

Ранее экс-замглавы Красносельского района Санкт-Петербурга осудили на 5 лет колонии за взятки.