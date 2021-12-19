Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывшему советнику министра экономического развития вынесли приговор за взятки

Экс-советника министра экономического развития РФ Пущина осудили на 8,5 лет за взятки

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Бывшего советника министра экономического развития России Павла Пущина, экс-советника главы администрации Рязани на общественных началах Александра Зайкина и бывшего заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича признали виновными в организации получения взятки и пособничестве в получении взятки. Об этом сообщается на сайте следственного комитета России.

Установлено, что преступная схема была разработана Зайкиным. Согласно его плану, лицо, исполняющее административно-хозяйственные функции в муниципальном предприятии «Детское питание», должно было периодически требовать от поставщиков взятки за заключение договоров поставок продукции и их исполнение со стороны муниципального предприятия.

Приговором суда Пущину назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Зайкин и Пашкевич получили по восемь лет тюрьмы. Помимо этого, каждому из них запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на сроки до 10 лет.

Ранее экс-замглавы Красносельского района Санкт-Петербурга осудили на 5 лет колонии за взятки.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании
Бывшему советнику министра экономического развития вынесли приговор за взятки
Россияне пожаловались на ломающих снежные скульптуры вандалов
Онищенко указал на «страшные» показатели смертности от COVID-19 в России
На Украине рассказали о желании Киева стать «второй Польшей»
Мамаев перешел в новый клуб
Белоруссия собрала доказательства жестокого обращения Польши с мигрантами
Стал известен победитель «Детского Евровидения»
Жириновский призвал использовать военную силу против Украины
Жительница Подмосковья сообщила о нашествии «снежных блох»
Названо число уничтоженных российским «Панцирем» турецких беспилотников
Стал известен возможный мотив кражи кассиршей 23 миллионов из российского банка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter