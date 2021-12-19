Ученый спрогнозировал будущее коронавируса после «омикрона»

Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ Роман Зиновкин рассказал, каким станет будущее коронавируса после того, как омикрон-штамм станет менее распространенным. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik.

Ученый заявил, что омикрон-штамм успешно вытесняет другие варианты COVID-19. Однако на нем развитие вируса не остановится, поскольку он приводит к новым мутациям, спрогнозировал биолог. Он объяснил, что в процессе эволюции побеждает тот, кто вытесняет своих конкурентов «из какой-то экологической ниши».

«Но надо помнить, что эволюция не останавливается, за "омикроном" будут и другие варианты, если только всему человечеству безумно не повезет и это не окажется штамм с действительно очень небольшой летальностью. Тогда большинство населения приобретет естественный иммунитет», — подчеркнул Зиновкин.

Специалист допустил, что новые мутации коронавируса могут развиваться уже сейчас. По его мнению, «омикрон» эволюционировал от альфа-варианта в теле человека, у которого наблюдались нарушения иммунной системы.

«Таким же образом прямо сейчас может развиваться новая мутация, но пока это не начнет проявляться в массовом порядке, мы не получим об этом никакого представления. Чем хуже вакцинированы люди в той или иной стране, тем больше вероятность, что оттуда пойдет новый штамм», — предупредил эксперт.

Зиновкин добавил, что вакцинация помогает смягчить последствия распространения омикрон-штамма. Однако он считает целесообразным начать разработку препаратов, предназначенных для борьбы конкретно с этой мутацией.

Ранее о будущем омикрон-штамма высказался глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он допустил, что новая мутация COVID-19 вытеснит «дельту».