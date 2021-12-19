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Пять человек отравились угарным газом в российском регионе

В Нижнем Новгороде четыре ребенка и их мать отравились угарным газом

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Пять человек отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «ГТРК Нижний Новгород».

ЧП произошло по адресу улица Пушкина, дом 29а. В результате происшествия пострадали четыре ребенка и их мать. Их госпитализировали, в настоящее время они проходят исследование.

Как отметил заместитель губернатора, министр здравоохранения российского региона Давид Мелик-Гусейнов, это второй за сутки инцидент, связанный с отравлением угарным газом.

Ранее в Оренбургской области пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом.

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Ксения Назарова
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