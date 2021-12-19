Пять человек отравились угарным газом в российском регионе

Пять человек отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «ГТРК Нижний Новгород».

ЧП произошло по адресу улица Пушкина, дом 29а. В результате происшествия пострадали четыре ребенка и их мать. Их госпитализировали, в настоящее время они проходят исследование.

Как отметил заместитель губернатора, министр здравоохранения российского региона Давид Мелик-Гусейнов, это второй за сутки инцидент, связанный с отравлением угарным газом.

Ранее в Оренбургской области пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом.