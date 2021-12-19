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Деталь на фотографии дочери помогла родителям выявить у нее редкую форму рака

Странное свечение на фотографии ребенка оказалось признаком ретинобластомы

Фото: Unsplash

Жительница английского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, увидела необычную деталь на фотографии своей дочери, и это помогло выявить у девочки редкую форму рака. Об этом сообщает Express.

Наташа Мид и ее возлюбленный Бен Сала заметили странное свечение в глазу на фотографии своей шестимесячной дочери Эллы. Сначала они не обратили на это внимания, но позже решили отвести ребенка к врачу по другой причине: у девочки были проблемы с питанием. Родители заметили, что она с трудом держит ложку. Позже они отдали ее в детский сад, и сотрудники учреждения тоже обратили внимание на то, что девочке трудно есть.

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У дочери Мид и Салы диагностировали ретинобластому — редкую форму рака, которая ежегодно поражает около 44 детей в Великобритании. Оказалось, что у Эллы опухоли за обоими глазами. Такое происходит только в одном из трех случаев ретинобалстомы.

«Элла абсолютно слепа на один глаз, а другой глаз плохо видит. Она только что окончила шесть циклов химиотераиии. Сейчас она плохо себя чувствует, и ей необходимо переливание крови. Кроме того, у нее проблемы с дыханием», — рассказала мать девочки.

С момента постановки диагноза девочка перенесла множество МРТ, чтобы убедиться, что ретинобластома не поразила ее зрительные нервы и не распространилась из глаз в другие части тела. Теперь ей ежегодно придется проходить такие сканирования. Врачи надеются, что Элла сможет преодолеть болезнь и жить полной жизнью.

«Если бы это был только один глаз, возможно, врачи смогли бы удалить опухоль, но в настоящее время они лечат оба глаза. Приоритет в том, чтобы спасти жизнь Эллы, а во вторую очередь — ее глаза и зрение, если это будет возможно. К счастью, этот вид рака имеет одни из лучших показателей выживаемости, но причиняет большой ущерб здоровью», — отметила мать девочки.

Женщина предупредила других родителей, что нельзя игнорировать признаки ретинобластомы. Около 40 процентов случаев диагностируются в первый год жизни ребенка.

Ранее также стало известно, что жительница английского города Дувр, графство Кент, смогла выявить рак у пятимесячной дочери благодаря небольшой детали на фотографии. Посмотрев на сделанную со вспышкой фотографию, мать поняла, что с глазом девочки что-то не так: он отражал белый свет, а не красный.

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Алиса Дмитриева
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