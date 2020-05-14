Деталь на фотографии пятимесячной дочери помогла родителям выявить у нее рак

Жительница английского города Дувр, графство Кент, смогла выявить рак у своей пятимесячной дочери благодаря небольшой детали на фотографии. Об этом сообщает издание The Mirror.

26-летняя Шелби Симкинс (Shelby Simkins) много фотографировала свою маленькую дочь Делу-Роуз (Dela-Rose), чтобы документировать каждый момент первых недель ее жизни. Когда девочке было пять месяцев, после кормления женщина в очередной раз сфотографировала ее.

Посмотрев на сделанную со вспышкой фотографию, Симкинс поняла, что с глазом девочки что-то не так: он отражал белый свет, а не красный. К тому же, ребенок с рождения страдал косоглазием.

Во время похода к педиатру Шелби рассказала о фотографии врачу, и тот порекомендовал обратиться к окулисту. В результате у девочки диагностировали ретинобластому — рак сетчатки, который поражает детей до пяти лет.

Опухоль оказалась слишком большой, и Шелби и ее партнеру Райану Дэнему (Ryan Denham) пришлось принять непростое решение об удалении левого глаза дочери целиком. Двухчасовая операция 30 октября 2019 года прошла успешно, и девочке вставили временный искусственный глаз. Рак не распространился на правый глаз ребенка.

В феврале Дела-Роуз установили литой искусственный глаз, практически неотличимый от настоящего. Его необходимо раз в неделю вынимать и промывать водой с мылом, а затем вставлять обратно. Девочке не нравится эта процедура, но она постепенно привыкает.

Недавно семья Симкинс отметила первый день рождения дочери. Из-за коронавируса бабушки и дедушки не смогли лично присутствовать на празднике, но поздравили внучку по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Норфолк обнаружила на фотографии сына признак смертельно опасного заболевания и спасла ему жизнь. По результатам осмотра медики предположили, что у пациента ретинобластома — злокачественная опухоль сетчатки глаза.

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