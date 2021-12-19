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Греция ввела новые ограничения для туристов

В Греции обязали прибывающих в страну туристов иметь отрицательный тест на коронавирус

Фото: Pixabay

Власти Греции ввели новые ограничения для всех прибывающих в страну туристов. Так, с 19 декабря все путешественники, независимо от вакцинации, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус, пишет РИА Новости.

Туристам нужно предоставить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки. Ограничения действуют с 19 декабря до 10 января 2022 года.

Такая мера будет действовать в отношении всех, в том числе детей старше пяти лет. Исключение есть для путешественников, которые пробыли за рубежом менее 48 часов.

Соответствующее решение было принято на период праздников по случаю Рождества в связи с распространением омикрон-штамма и в «рамках усилий по борьбе с пандемией COVID-19».

«Мутация "омикрон" заставила нашу страну принять экстренные меры для посетителей из-за рубежа. Такие меры необходимы для того, чтобы максимально замедлить широкое распространение пандемии и выиграть время для увеличения охвата вакцинацией бустерной дозой», — заявил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

Ранее врио премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил о введении жесткого карантина в стране, чтобы предотвратить быстрое распространение нового омикрон-штамма. По его словам, локдаун вступит в силу 19 декабря и будет действовать до 14 января.

Марина Совина
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