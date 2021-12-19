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Камала Харрис разозлилась после вопроса о «настоящем президенте» США

Вице-президент США Харрис резко ответила на вопрос о том, президент Байден или нет
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: CNP/ Globallookpress.com

Вице-президент США Камала Харрис разозлилась после вопроса ведущего Charlamagne Tha God (настоящее имя Ленард Ларри Маккелви) о «настоящем президенте» американского государства. Об этом сообщает The Hill.

Ведущий после нескольких оговорок главы Белого дома Джо Байдена в шутку поинтересовался, кто же на самом деле является президентом США. «Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет», — подчеркнула Харрис.

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Затем она еще раз повторила, что американским лидером является Джо Байден, повысила голос и начала активно жестикулировать. Политик добавила, что она — вице-президент, и ее зовут Камала Харрис.

17 декабря Байден по ошибке назвал главой государства вице-президента. «Я из Делавэра. А что касается президента Харрис, <...> мои друзья и близкие, мы все разделяем гордость, которую вы чувствуете в этот день», — заявил политик на церемонии вручения дипломов в Университете Южной Каролины.

Марина Совина
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