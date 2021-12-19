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Врач объяснила причины возникновения аллергии на холод

Дерматовенеролог объяснила аллергию на холод генетической предрасположенностью

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дерматовенеролог Гиляна Сангаджиева объяснила, почему у людей появляется аллергия на холод. Ее слова приводит портал «Доктор Питер».

Как рассказала врач, в пяти процентах случаев аллергическая реакция на низкие температуры обусловлена генетической предрасположенностью. «В организме под влиянием холода может вырабатываться особый белок — криоглобулин. Организм распознает его как чужеродный аллерген и атакует клетками иммунной системы», — пояснила эксперт и добавила, что в результате этого у человека могут появиться сыпь, волдыри и зуд.

Другая причина возникновения аллергии — ряд перенесенных заболеваний. Например, сифилис, инфекционный мононуклеоз, гепатит С, системные васкулиты, злокачественные новообразования и патологии печени. Также аллергию может вызвать прием некоторых лекарственных препаратов.

Сангаджиева отметила, что порог низких температур, при котором проявляется аллергическая реакция, как правило, индивидуален. Наиболее распространенные факторы — резкое изменение температуры воздуха с плюсовой на минусовую, купание в холодном бассейне или контрастный душ.

Ранее в ноябре иммунолог Владимир Болибок назвал три группы главных аллергенов, с которыми можно столкнуться в доме. Первая из них — это продукты питания, способные вызвать аллергию, вторая — плесневелые грибы, чьи споры могут образовываться на влажных углах, стенах и вдоль водопроводных труб. Третья группа аллергенов — домашняя пыль.

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Мария Гейн
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