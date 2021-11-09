Названы три главных аллергена в доме

Иммунолог Болибок: избавиться от аллергенов в доме можно проветриваниями и влажной уборкой

Иммунолог Владимир Болибок в интервью «360» назвал три главных аллергена, с которыми можно столкнуться в доме, и как от них избавиться.

Врач условно поделил все аллергены на три группы. Первая — пищевые аллергены. В нее вошли любые продукты, которые могут вызвать аллергию. Они сосредоточены они в основном на кухне.

Второй группой Болибок выделил плесневые грибы. «Их споры могут образовываться на влажных углах, стенах, если промерзают, вдоль водопроводных труб, где скапливается конденсат», — пояснил эксперт, отметив, что плесень может появиться и под ковром, который висит на холодной и мокрой стене.

Третью группу аллергенов составила домашняя пыль. По словам врача, самый сильный раздражитель в этой категории — клещ домашней пыли, а также эпителий некоторых домашних животных, среди которых кошки, собаки, попугаи и другие питомцы, которые зачастую также являются аллергенами. Болибок также отметил, что особую опасность в этой группе представляет мягкая мебель, ковры и пледы, на которых скапливается пыль, и откуда ее тяжелее всего удалить.

Бороться с этими аллергенами, по словам иммунолога, можно проветриванием помещений и влажной уборкой.

Ранее исследователи из США выяснили возможную причину роста заболеваемости аллергиями в мире. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что молоко матерей-меннониток старого порядка, придерживающихся традиционного сельского образа жизни, содержит больше антител против распространенных аллергенов, домашней пыли и связанных с сельскохозяйственными животными бактерий.