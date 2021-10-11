Найдено объяснение росту заболеваемости аллергиями

Исследователи из США выяснили, что молоко матерей-меннониток старого порядка, придерживающихся традиционного сельского образа жизни, содержит больше антител против распространенных аллергенов, домашней пыли и связанных с сельскохозяйственными животными бактерий. Это, по мнению ученых, чья статья опубликована в журнале Frontiers in Immunology, может объяснять рост заболеваемости аллергиями в мире.

До начала XX века аллергии считались редкими болезнями. Однако начиная со второй четверти XX века наблюдается взрывной рост заболеваемости ими. По подсчетам ученых, к 2025 году у половины населения ЕС будет иметься та или иная аллергия. В то же время у представителей сообществ, придерживающихся традиционного сельского уклада — таких, как амиши или меннониты старого порядка, — распространенность аллергий гораздо меньше.

Исследователи из Рочестерского и Калифорнийского университетов, а также Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай собрали грудное молоко у 52 меннониток старого порядка с детьми возрастом от двух недель до шести месяцев и у 29 матерей из соседнего города Рочестер. С помощью опросников и телефонных обзвонов они выясняли образ жизни матерей, а также информацию о том, наблюдались ли у детей симптомы аллергии. Затем они измерили содержание и активность в грудном молоке играющих важную роль в защите легких и кишечника антител IgA, олигосахаридов, цитокинов и метаболитов жирных кислот. Секвенирование рибосомальной РНК позволило исследователям выяснить, какие бактерии передались с молоком ребенку.

Как и ожидалось, среди меннониток наблюдалось меньше случаев аллергий, они больше взаимодействовали с животными, больше использовали хлорку и меньше — антибиотики и пестициды. Оказалось, что в их грудном молоке содержится больше антител IgA1 и IgA2 против арахиса, яичного белка, домашней пыли и бактерии Streptococcus equii — патогена лошадей. Кроме того, в их молоке оказалось больше олигосахаридов, жирных кислот, а также бактерий семейств Prevotellaceae, Veillonellaceae и Micrococcacea. По мнению исследователей, все эти компоненты помогают «программировать» развивающийся кишечный микробом и иммунитет младенцев. Таким образом дети оказываются защищены от аллергий.

