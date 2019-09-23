Раскрыта главная опасность для здоровья человечества

Изменение климата отрицательно скажется на здоровье всех людей, увеличивая риск сезонной аллергии, болезней сердца и легких. Об этом сообщает издание Science Alert.

Наиболее уязвимыми для экстремальных погодных условий и высокой температуры воздуха являются дети, беременные женщины и пожилые люди. Климатические перемены также влияют на эффективность и безопасность лекарств, например, инфузионных растворов. В целом, глобальное потепление может значительно ухудшить работу систем здравоохранения. Согласно результатам ряда исследований, у пациентов с раком легкого снижается выживаемость, если их лечение было прервано из-за стихийных бедствий.

По мере повышения средней температуры воздуха растения производят больше пыльцы в течение длительных периодов времени, что способствует распространению аллергии. По оценкам ученых, в результате глобального потепления аллергия может проявиться у 20 процентов населения Земли. Увеличение концентрации углекислого газа способно ухудшить симптомы, в том числе заложенность носа, насморк и отек слизистой оболочки.

Жаркая погода усиливает образование смога, который увеличивает риск преждевременных родов у беременных. У новорожденных могут наблюдаться проблемы с дыханием и частые инфекции. Среди других негативных последствий — частое обезвоживание, рак кожи, кишечные инфекции, распространение геморрагических лихорадок и других тропических заболеваний, инсульт, психические и неврологические расстройства, а также высокая вероятность травм от несчастных случаев и насилия из-за ухудшения демографической ситуации в мире.

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