Россиян предупредили об опасности отопления для здоровья

Начало отопительного сезона в жилых домах из-за появления горячего воздуха может привести к проблемам со здоровьем. Об опасности запуска тепла в разговоре с «Пятым каналом» россиян предупредил врач-невролог Сергей Длин.

Опасность отопления связана со снижением влажности воздуха в помещениях. Подобная среда может «высушивать» слизистые оболочки носа, горла и бронхов, где находятся иммунные клетки. Сухость может негативно сказывается на состоянии иммунитета. «На сухих слизистых оболочках иммунитет работает гораздо хуже, бактерии и вирусы к таким слизистым садятся более активно, чем во время привычного климата, когда наши слизистые увлажнены», — пояснил врач.

Включение отопления сильнее всего сказывается на состоянии аллергиков — в сухом воздухе аллергены «находятся в состоянии взвеси», которую можно легко вдохнуть, в то время как во влажной среде они оседают на поверхностях. По мнению медика, подключение тепла может быть опасно и для детей, которые болеют бронхитом или страдают кашлем. При сухом воздухе мокрота отходит труднее, что затягивает процесс выздоровления.

Ранее врач-офтальмолог предупредил, что запуск отопления в домах из-за сухого воздуха может вызвать кровотечения из носа, сухость кожи и слизистых. Жильцы также могут столкнуться с покраснением глаз. Россиянам посоветовали следить за микроклиматом в помещениях, сохраняя температуру на уровне 21 градуса выше нуля.