Девушка пришла в ресторан со списком своих аллергий и вызвала споры в сети

Посетительница пришла в ресторан со списком из 45 продуктов, на которые у нее аллергия

Пользователь Reddit под ником Ragna_Blade поделился огромным списком аллергий, который принесла в ресторан посетительница заведения. Перечень, составленный девушкой, вызвал споры в сети: многих возмутило то, что девушка, страдающая от такого количество аллергий, перекладывает ответственность за свою жизнь на поваров заведений.

По словам автора поста, посетительница предупредила официанта о том, что на некоторые продукты у нее есть аллергия. Официант поинтересовался, о каких продуктах идет речь. В ответ девушка вручила ему лист с целым списком продуктов, не рекомендованных ей к употреблению.

В список вошли 45 наименований, в том числе различные молочные продукты, несколько видов орехов, горчица, киви, индейка, кофе, куриные яйца. «Если так много продуктов может убить вас, возможно, это просто естественный выбор», — заключил автор.

Многие пользователи раскритиковали девушку и посчитали ее безответственной. «Если у вас так много аллергий, серьезных, а не таких, от которых просто покалывает язык, то вы абсолютно точно никогда не сможете есть вне дома», — прокомментировала пост одна из пользовательниц. С ней согласился и другой юзер — он рассказал, что сам страдает от аллергии на глютен, кукурузу и кофе. По его словам, этого было достаточно, чтобы он отказался есть в заведениях. «Я предпочел готовить сам, спасибо. К тому же, другие люди не должны нести ответственность за мое здоровье», — добавил он.

Нашлись и пользователи, которые призвали прекратить осуждать девушку и решили ее поддержать. «Уверенность этой бедной женщины подорвана, и этот список правит ее жизнью», — прокомментировал пост один из юзеров. Он также посоветовал тем, кто страдает от большого количества аллергий, пройти дополнительные обследования.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как втайне от друзей-веганов угощала их 12-летнюю дочь мясом и молоком, и разозлила пользователей сети. Другие пристыдили женщину за то, что она позволяет девочке обманывать родителей.