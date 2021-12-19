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Врач назвал категорию выздоравливающих хуже остальных россиян с COVID-19

Врач Царенко: пациенты с COVID-19, подключенные к ЭКМО, выздоравливают хуже остальных

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пациенты с COVID-19, которые были подключены к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), выздоравливают хуже остальных. Данную категорию назвал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №52 в Москве Сергей Царенко, передает РИА Новости.

«В общем, это не приговор, но это крайняя степень тяжести, они выздоравливают хуже всех, эти пациенты. Сейчас выживают два из десяти», — рассказал медик.

По его словам, в настоящее время средний возраст россиян, подключенных к ЭКМО в медучреждении, составляет 42,5 года. При этом самому молодому из пациентов всего 28 лет — это мужчина с тяжелым поражением легких.

Ранее в декабре глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что наиболее высокий риск тяжелого течения омикрон-штамма у тех, кто еще не перенес коронавирусную инфекцию и не вакцинировался.

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Варвара Кошечкина
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