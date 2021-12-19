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Назван полезный для пищеварения продукт

Диетолог Фус посоветовала есть инжир при запорах для восстановления работы кишечника

Фото: Pixabay

Диетолог Светлана Фус рассказала, что инжир обладает полезными свойствами. Он богат витаминами, а также благоприятно воздействует на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), сообщает РИА Новости.

Врач назвала инжир полезным для организма продуктом, поскольку он богат клетчаткой. Именно она нормализует работу ЖКТ, а также служит пребиотиком — пищей для живущих в кишечнике бактерий. Фус посоветовала есть инжир при запорах для восстановления работы пищеварения.

«Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм», — предупредила диетолог.

Медик добавила, что в инжире также содержатся витамины и минералы, включая кальций, магний и витамины группы B.

Ранее нутрициолог Алена Степанова рассказала, какие витамины необходимы организму зимой. Это витамины C и D, которые специалист посоветовала принимать в профилактических дозировках.

Марина Совина
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