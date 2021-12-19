Кейт Миддлтон тяжело отреагировала на отъезд Меган Маркл и принца Гарри в США

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон испытала «огромный стресс» после отъезда принца Гарри и его супруги Меган Маркл в США. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.

Миддлтон тяжело отреагировала на их решение отказаться от королевских обязанностей. «Она была очень, очень расстроена из-за всего этого. Все, что происходило вокруг Гарри и Меган, было причиной серьезного стресса, но в конце концов это сблизило ее с Уильямом. Она расстраивалась в том числе из-за того, что видела, как ее супруг переживает всю эту ситуацию», — рассказал источник.

Ранее в декабре сообщалось, что отношения принцев Гарри и Чарльза, испортившиеся после переезда первого в США, немного наладились. Также уточняется, что они снова общаются по телефону. В 2021 году Чарльз встречался с сыном лишь один раз — в апреле, когда Гарри приезжал в Великобританию на похороны принца Филиппа. Чарльз до сих пор не видел Лилибет — дочь Гарри, которая родилась в июле.