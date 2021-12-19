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Митингующих против Зеленского детей угостили конфетами

В Киеве прошла акция протеста против президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Telegram-канал VESTI

В Киеве прошла акция протеста против президента Украины Владимира Зеленского, участники которой обвиняли президента в невыполнении обещаний, пишет Telegram-канал VESTI.

По информации издания, митингующие держали плакаты с именами погибших в Донбассе, убитых на Майдане в 2013-2014 годах и умерших от коронавируса. Также они угостили детей конфетами в честь Дня Святого Николая.

Акция прошла на пешеходно-велосипедном стеклянном мосту. Участники обвинили в «предательстве всех, кто 2,5 года назад клялся превратить конец эпохи бедности в эпоху процветания, но вместо этого наживается на украинцах». Митинг организовал «Институт единства и социальной справедливости».

Ранее сторонники украинских радикальных организаций, вышедшие на Майдан в Киеве против Зеленского, закидали его офис монетами. По словам протестующих, деньги предназначались [главе офиса президента Андрею] Ермаку с Зеленским «на свадьбу» и «на билет в Ростов».

Марина Совина
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