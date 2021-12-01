Офис Зеленского забросали монетами

Сторонники украинских радикальных организаций, вышедшие на Майдан в Киеве против президента страны Владимира Зеленского, закидали его офис монетами. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам протестующих, деньги предназначались [главе офиса президента Андрею] Ермаку с Зеленским «на свадьбу» и «на билет в Ростов». Как отметили организаторы, митингующие планируют пройти колонной в правительственном квартале.

Акция проходит на площади Независимости в центре города, где 1 декабря 2013 года начался Евромайдан. Митингующие указывают, что нынешние действия властей следует расценивать как «государственный переворот и попрание конституции».