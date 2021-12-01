Зеленского обвинили в попрании конституции Украины

Украинские радикалы на Майдане обвинили Зеленского в перевороте и попрании конституции

Сторонники украинских радикальных организаций вышли на Майдан в Киеве против президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

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Акция проходит на площади Независимости в центре города, где 1 декабря 2013 года начался Евромайдан. Митингующие указывают, что нынешние действия властей следует расценивать как «государственный переворот и попрание конституции».

К площади стянуты значительные силы полиции. Обстановка на митинге спокойная.

Ранее представители украинской радикальной партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) решили отметить «День провокатора». Активисты обещали выйти на Майдан, чтобы напомнить людям о событиях восьмилетней давности.

В августе руководитель центрального штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин обвинил Зеленского в «зачистке улицы», а лидер политсилы Андрей Билецкий пригрозил «сломать» власть за «истинных патриотов» страны.