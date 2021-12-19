Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Ди Каприо спас двух собак из ледяного озера

Актер Леонардо Ди Каприо спас собаку, запрыгнувшую в ледяное озеро

Фото: Globallookpress.com

Американский актер Леонардо Ди Каприо во время работы над картиной «Не смотрите наверх» спас двух собак, прыгнув за ними в ледяное озеро и вытащив их оттуда. Об этом рассказали актеры фильма в беседе с Entertainment Weekly.

В ходе съемок фильма артист снимал дом, в которым проживал вместе с двумя хаски. Однажды один из его питомцев, не привыкших к тому, что озера замерзают в холодную погоду, потому что все время жили в Калифорнии, запрыгнул в замерзшее озеро. Для того, чтобы вылезти оттуда ему потребовалась помощь, поэтому Ди Каприо не долго думая направился за ним в ледяную воду и вытолкнул собаку оттуда.

«Вторая собака начала вылизывать ту, что тонула, и так мы все оказались в озере», — рассказал актер.

Ранее стало известно, что в Испании сотрудникам Гражданской гвардии (полицейское военизированное формирование) удалось спасти собаку, попавшую в ледяную ловушку. Они разделись догола, залезли в обледеневшее озеро и достали животное.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине сочли «грандиозным» обсуждаемое Западом отключение России от SWIFT
Греция ввела новые ограничения для туристов
«Вялый» дворник со смартфоном вызвал споры у россиян
Звезда «Брата-2» оценила создание комикса по фильму
В российском городе водитель выбросил пенсионерку из автобуса
Друзья выиграли в лотерею 400 миллионов рублей и попали в тюрьму
Российский академик рассказал об ослаблении уханьского штамма COVID-19
Названа снижающая качество сна привычка
Камала Харрис разозлилась после вопроса о «настоящем президенте» США
Названы причины долгого сна зимой
Российского бизнесмена экстрадировали из Швейцарии в США
Украина попросила Запад внести ясность в заявления о санкциях против России
В МИД России раскрыли подробности о возможных контругрозах для НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter