Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Голые полицейские спасли собаку из ледяного озера

В Испании полицейские разделись до гола и спасли собаку из обледеневшего озера

Кадр: Страница Guardia Civil в Facebook

В Испании сотрудникам Гражданской гвардии (полицейское военизированное формирование) удалось спасти собаку, попавшую в ледяную ловушку. Они разделись до гола, запрыгнули в обледеневшее озеро и достали животное, сообщается на странице гвардии в Facebook.

Случай произошел в городе Бадагуас. Мужчина игрался с питомцем, бросая ему палку, чтобы тот принес ее обратно. Из-за аномальных для этого времени года морозов в стране водоемы там застыли и лед на пруду, на котором оказался пес, не выдержал его вес и треснул. Выбраться из самостоятельно собаке не удавалось.

Ее хозяин вызвал спасателей, которым пришлось снять с себя всю одежду, зайти в воду и помочь животному выбраться. Лучшего друга человека удалось успешно спасти и отогреть.

Ранее стало известно, что собака в городе Дарвин на Северной территории Австралии пережила нападение трехметрового гребнистого крокодила и снова отправилась купаться. Во время утренней прогулки с хозяином пятилетний стаффордширский бультерьер по кличке Банджо играл в воде на пляже. На животное сзади напал гребнистый крокодил. Рептилия несколько раз укусила собаку за спину и скрылась.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Канцлер Германии призвал возобновить «нормандский формат»
Найден способ снизить смертность от коронавируса
Голые полицейские спасли собаку из ледяного озера
Чемпион UFC в легком весе Оливейра сравнил себя с Нурмагомедовым
В Москве назвали срок прихода оттепели
В Польше раскрыли риски запуска «Северного потока-2»
Россиянам рассказали об изменениях в оформлении больничных листов
Россиянам рассказали об изменениях в оформлении больничных в 2022 году
В Москве жестоко избили сына известного актера
ВОЗ опубликовала последние данные об опасности омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter