Голые полицейские спасли собаку из ледяного озера

В Испании сотрудникам Гражданской гвардии (полицейское военизированное формирование) удалось спасти собаку, попавшую в ледяную ловушку. Они разделись до гола, запрыгнули в обледеневшее озеро и достали животное, сообщается на странице гвардии в Facebook.

Случай произошел в городе Бадагуас. Мужчина игрался с питомцем, бросая ему палку, чтобы тот принес ее обратно. Из-за аномальных для этого времени года морозов в стране водоемы там застыли и лед на пруду, на котором оказался пес, не выдержал его вес и треснул. Выбраться из самостоятельно собаке не удавалось.

Ее хозяин вызвал спасателей, которым пришлось снять с себя всю одежду, зайти в воду и помочь животному выбраться. Лучшего друга человека удалось успешно спасти и отогреть.

Ранее стало известно, что собака в городе Дарвин на Северной территории Австралии пережила нападение трехметрового гребнистого крокодила и снова отправилась купаться. Во время утренней прогулки с хозяином пятилетний стаффордширский бультерьер по кличке Банджо играл в воде на пляже. На животное сзади напал гребнистый крокодил. Рептилия несколько раз укусила собаку за спину и скрылась.