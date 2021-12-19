Врач рассказала о потерявших зрение и слух после COVID-19 пациентах

Некоторые пациенты в России, перенесшие COVID-19, в результате теряли зрение и слух. Об этом рассказала в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, передает РИА Новости.

«И бесплодие есть от ковида, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение. У нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию», — завила медик.

По ее словам, также некоторые люди после болезни полностью лишались волос. Кроме того, ряд пациентов сталкивается с невозможностью на протяжении долгого времени вернуть нормальное обоняние — людей преследуют навязчивые неприятные запахи.

В свою очередь заместитель главврача по анестезиологии и реаниматологии того же медучреждения Сергей Царенко рассказал, что в ряде случаев коронавирус приводит к психическим расстройствам, в том числе требующим лечения в условиях реанимации.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук Заурбек Шугушев сообщил, что переболевшие новым штаммом коронавируса будут еще какое-то время чувствовать себя неважно — в первую очередь пострадают сосуды. К другим последствиям перенесенного коронавируса он отнес повышенную утомляемость, боль в суставах, головную боль. По мнению специалиста, эти недуги могут сохраняться несколько месяцев.