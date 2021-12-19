Уничтожение известных сирийских боевиков дронами-камикадзе показали на видео

Минобороны России показало видео уничтожения дронами-камикадзе «Ланцет» сирийского боевика, известного как Снайпер Тоу, и полевого командира Абу аль Валида. Ролик был опубликован в Telegram-канале журналиста телеканала «Россия-1» Александра Рогаткина.

На размещенных в сети кадрах российский оператор барражирующих боеприпасов рассказывает подробности операции, проведенной в апреле 2020 года.

«Был произведен запуск барражирующего боеприпаса, он (боевик — прим. "Ленты.ру") буквально за пару секунд обнаружил его и визуально, и акустически, но не успел среагировать, и было прямое попадание по данному командиру», — пояснил он.

Так, боевикам не хватило двух секунд, чтобы отбежать от машины — все они скончались от осколочных ранений. Вторым дроном-камикадзе была уничтожена установка противотанкового ракетного комплекса TOW. В тот же день в провинции Хама был ликвидирован полевой командир Абу аль Валид.

Беспилотные летательные аппараты «Ланцет» разработаны компанией ZALA AERO (входит в «Калашников»). По данным разработчика, они способны нести поражающую боевую часть до трех килограммов и могут находиться в воздухе до 30 минут.