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Тела двух человек обнаружили в московской квартире

Полиция разыскивает мужчину, который, возможно, убил свою жену и ее мать в Москве

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Тела двух человек обнаружены в квартире на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает РИА Новости.

На данный момент московская полиция разыскивает мужчину, который может быть причастен к их смерти. По предварительной версии, причиной стал бытовой конфликт. Нападавший убил свою жену и ее мать и скрылся с места преступления.

Как сообщает агентство «Москва», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

19 декабря сообщалось, что в другой московской квартире на улице Маршала Тухачевского нашли тело расчлененной пенсионерки. Правоохранительные органы смогли найти подозреваемого — им оказался 51-летний Олег Девин. По данному факту завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

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Марина Совина
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