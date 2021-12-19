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В московской квартире нашли тело расчлененной женщины

РЕН ТВ: полицейские нашли в Москве расчлененную пенсионерку, которая пропала 13 декабря

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве полицейские приехали на улицу Маршала Тухачевского и нашли тело расчлененной пенсионерки в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, квартира была заперта, из-за чего правоохранителям пришлось вскрывать замки. Уточняется, что 67-летняя женщина пропала еще 13 декабря. Ее внуку было известно, что в тот день она выехала из Твери, однако позже связь с ней прервалась.

После выяснения обстоятельств произошедшего правоохранительные органы смогли найти подозреваемого — им оказался 51-летний Олег Девин. По данному факту завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Его мотивы сейчас устанавливаются, а с места происшествия полицейские изъяли два ножа, а также сумку с вещами погибшей.

Ранее стало известно, что в Новоалтайске задержали 22-летнего местного жителя, обвиняемого в расправе над своей бывшей преподавательницей. 1 июня 2021 года обвиняемый проник в дом 65-летней женщины с целью ограбления. На время следствия обвиняемого поместили в СИЗО.

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Варвара Кошечкина
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