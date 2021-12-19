Россиянам перечислили несовместимые сочетания продуктов

Нутрициолог Екатерина Муравская объяснила россиянам, какие продукты лучше не совмещать. По ее словам, вредно сочетать крахмалы с белками, сообщает РИА Новости.

Муравская перечислила несовместимые продукты: она посоветовала не употреблять крахмалы с животными белками — например, хлеб с мясом или картофель с мясом. Также она призвала отказаться от таких сочетаний, как каша на молоке и с сахаром, кефир с хлебом и булка с вареньем. Врач также посоветовала не есть крахмалы с фруктами и фруктовыми соками.

Врач объяснила, что сочетание несовместимых продуктов требует у организма больше энергии на переработку, поскольку один вид пищи уже переваривался, а второй еще нет.

«Происходит нарушение работы кишечника: начинается процесс гниения, брожения. Пища не усваивается, останавливается расщепление, не происходит всасывание полезных веществ, образуются токсины, отравляющие организм, развиваются различные заболевания», — подчеркнула Муравская.

Ранее диетолог Светлана Фус назвала полезный для пищеварения продукт. По ее словам, инжир помогает при запорах и восстанавливает работу кишечника