Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Samsung изобрела новый складной смартфон

Samsung запатентовала смартфон со складным и выдвижным дисплеем

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Samsung изобрела телефон, который имеет складной и выдвижной экран. Об этом сообщает издание 91Mobiles.

Соответствующий патент обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно документации, аппарат имеет конструкцию, которая позволяет выдвигать дисплей. Также гибкий экран можно складывать при необходимости. В сложенном состоянии устройство имеет компактные габариты, но в разложенном девайс можно использовать как планшет.

Журналисты отметили, что инженеры корейской корпорации, вероятно, создали первый подобный гибридный девайс. «Особая конструкция позволит использовать большой экран для просмотра видео и запуска игр», — подчеркнули авторы. За выдвижение дисплея отвечает специальный механизм, который выталкивает и разворачивает переднюю панель.

Дополнительная информация о будущем смартфоне не раскрывается. По словам авторов, патент появился в базе WIPO в июне, однако организация опубликовала его только в конце года. Журналисты сделали вывод, что особая конструкция девайса все еще находится в стадии получения на нее патента.

Ранее авторитетный инсайдер Digital Chat Station предсказал, что в 2022 году стоимость складных смартфонов резко снизится. По его мнению, устройства с гибридной конструкцией будут оценены на уровне обычных флагманских смартфонов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Турция заявила о «ловушке» в дружбе с Россией
История солдата и скульптуры на станции «Площадь революции» восхитила россиян
Футболистка сборной России показала фигуру в откровенном купальнике
Врач объяснил быстрое исчезновение антител к коронавирусу
Дания решила бороться с коррупцией на Украине
Похищенную в Камбодже россиянку нашли
Россия перестала быть «врагом номер один» для США
Нефти предсказали падение в цене в 2022 году
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 75 человек
«Безумству» США предсказали конец
Раскрыта причина богатства США
ВОЗ объяснила задержку с признанием «Спутника V»
Британия отказалась отправлять военных на помощь Украине при «вторжении» России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter