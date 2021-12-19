Назван самый популярный алкогольный напиток на новогоднем столе

Назван самый популярный алкогольный напиток, который россияне покупают на новогодний стол. Об этом сообщили аналитики из компании Ntech, пишет «Комсомольская правда».

По информации исследования, на Новый год чаще всего покупают не шампанское, а вино. Спрос на винные напитки в конце декабря увеличивается в 4,5 раза (+352%). На втором месте находится игристое вино, и только на третьем — шампанское. Спрос на него повышается на 269 процентов.

В супермаркетах также чаще берут крепкие напитки: абсент, вермут, арманьяк и коньяк. На водку спрос увеличивается всего на 15 процентов. В Ntech заявили, что дорожают сильнее всего ликеры, джин и виски — цены растут, так как крепкие напитки чаще приобретают в подарок или ставят на праздничный стол.

Ранее специалисты раскрыли распространенную привычку россиян во время подготовки к Новому году. По их словам, традиция самостоятельно готовить блюда к праздничному столу начала постепенно уходить еще с 2011 года. Теперь почти каждый четвертый опрошенный покупает готовую еду в магазине или заказывает ее на дом.