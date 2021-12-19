Девушка рассказала об одном правиле для своей свадьбы и вызвала споры

Блогерша из Нью-Йорка по имени Лорен Ладосье рассказала, что запретила гостям приводить на свою предстоящую свадьбу детей. Соответствующее правило девушка разместила на сайте, посвященном мероприятию. На видео, опубликованное в TikTok в середине ноября, обратило внимание издание BuzzFeed. В комментариях к ролику зрители поспорили об уместности такой рекомендации для гостей.

Ладосье рассказала, что будет праздновать свадьбу со своим партнером в августе 2022 года. Блогерша уточнила, что размещает всю информацию о правилах для церемонии бракосочетания на отдельном сайте. Она также показала скриншот с правилом относительно детей на свадьбе. «Хотя мы любим ваших малышей, это мероприятие только для взрослых, не считая нашего носителя колец!» — указано на сайте. Тиктокерша добавила, что решение не приглашать на свадьбу детей было принято совместно с ее близкими.

Видео Ладосье собрало больше миллиона просмотров. В комментариях юзеры принялись дискутировать о ее правиле для свадьбы. Некоторые зрители сочли, что мероприятие без детей им бы не понравилось. «Лично я не хотела бы пойти на свадьбу без детей. Как по мне, они — душа вечеринки», «Не будет детей? Свадьба будет странной», — заявили комментаторы. Другие пользователи TikTok отметили, что у гостей, у которых есть дети, могут возникнуть трудности из-за подобного правила. «А работу нянь оплатите вы?» — спросила зрительница.

Многие юзеры, напротив, сочли запрет блогерши для гостей хорошей идеей. «Дети портят свадьбы», — написала пользовательница TikTok. «Люди в комментариях разозлились и расстроились из-за этого правила. Но ведь это не ваша свадьба», — обратилась к критикам тиктокерши еще одна зрительница.

Ранее другая блогерша показала в TikTok, как изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа. Ролик прославил женщину и восхитил пользователей соцсети.