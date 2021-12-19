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Россиянин отдохнул в Египте и раскрыл неочевидный плюс старых отелей

Российский турист рассказал о достоинствах отеля в Шарм-эш-Шейхе 1992 года постройки

Фото: Pixabay

Россиянин отдохнул в отеле 1992 года постройки на курорте Шарм-эш-Шейх в Египте и раскрыл неочевидные плюсы проживания в старой гостинице. Его впечатления опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественника, в отеле не первый год работает воспитанный и доброжелательный персонал, который всегда внимателен к постояльцам. Также турист отметил планировку и территорию гостиницы, которая со временем «благородно старела».

Кроме того, автору понравились тишина и спокойная обстановка — отдельно он упомянул отсутствие шума от аниматоров, громкой клубной музыки и очередей в барах. «Народ тут отдыхает ленивый, на анимацию ходили только мы», — рассказал он.

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Среди других достоинств гостиницы — удобный пляж с чистым морем и коралловыми рифами, а также качественное питание «без изысков». «Ничего не пересолено, не залито соусами и специями, все в меру и при желании все специи под рукой», — похвалил кухню россиянин.

Тем не менее, турист отметил несколько недостатков гостиницы. По его мнению, в объекте размещения все-таки требуется ремонт — мужчина обратил внимание на старые деревянные двери, у которых часто ломался замок.

«Отдохнули отлично, вернемся обязательно, если будет хотя бы косметический ремонт, к территории претензий нет», — заключил автор.

Ранее в декабре эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые выгодные отели в Египте для отдыха в декабре. Так, среди гостиниц категории четыре и пять звезд в Хургаде они отметили Fun&Sun Family Sunrise Aqua, Gravity Hurghada And Aqua Park и Labranda Royal Makadi. Более бюджетные варианты — Empire Beach Resort и Royal Star Resort.

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Мария Гейн
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