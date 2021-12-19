Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Онищенко указал на «страшные» показатели смертности от COVID-19 в России

Академик РАН Онищенко: каждый шестой умерший от коронавируса в мире за сутки — россиянин

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Академик РАН, вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко указал на «страшные» показатели смертности от COVID-19 в России в беседе с «Комсомольской правдой».

Так, специалист обратил внимание на данные по летальности коронавируса за 17 декабря. Он отметил, что в этот день в России было зафиксировано более тысячи смертей, при этом всего в мире умерло 6783 человека. «Это означает, что каждый шестой умерший в мире за сутки — был россиянин», — констатировал Онищенко.

Эпидемиолог заверил, что привитые граждане «в подавляющем большинстве» не заражаются новым омикрон-штаммом, а если и заражаются, то переносят болезнь гораздо легче. «А терять тысячу человек в день, имея все для того, чтобы не то, что умереть, — даже не заболеть, мы это вот как-то не ценим», — заключил он, призвав россиян пойти и вакцинироваться.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что новый штамм коронавируса менее опасен. По его словам, он вытеснит все остальные виды COVID-19 в ближайшее время, но, вероятно, не нанесет существенного вреда.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании
Бывшему советнику министра экономического развития вынесли приговор за взятки
Россияне пожаловались на ломающих снежные скульптуры вандалов
Онищенко указал на «страшные» показатели смертности от COVID-19 в России
На Украине рассказали о желании Киева стать «второй Польшей»
Мамаев перешел в новый клуб
Белоруссия собрала доказательства жестокого обращения Польши с мигрантами
Стал известен победитель «Детского Евровидения»
Жириновский призвал использовать военную силу против Украины
Жительница Подмосковья сообщила о нашествии «снежных блох»
Названо число уничтоженных российским «Панцирем» турецких беспилотников
Стал известен возможный мотив кражи кассиршей 23 миллионов из российского банка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter