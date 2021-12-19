Академик РАН, вице-президент Российской Академии образования Геннадий Онищенко указал на «страшные» показатели смертности от COVID-19 в России в беседе с «Комсомольской правдой».

Так, специалист обратил внимание на данные по летальности коронавируса за 17 декабря. Он отметил, что в этот день в России было зафиксировано более тысячи смертей, при этом всего в мире умерло 6783 человека. «Это означает, что каждый шестой умерший в мире за сутки — был россиянин», — констатировал Онищенко.

Эпидемиолог заверил, что привитые граждане «в подавляющем большинстве» не заражаются новым омикрон-штаммом, а если и заражаются, то переносят болезнь гораздо легче. «А терять тысячу человек в день, имея все для того, чтобы не то, что умереть, — даже не заболеть, мы это вот как-то не ценим», — заключил он, призвав россиян пойти и вакцинироваться.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что новый штамм коронавируса менее опасен. По его словам, он вытеснит все остальные виды COVID-19 в ближайшее время, но, вероятно, не нанесет существенного вреда.